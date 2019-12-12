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الأمم المتحدة ترد على مهاجمة ترامب لناشطة المناخ

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المصريون ووكالات

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وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، ناشطة المناخ، غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 16 عامًا بأنها "شابة قوية جداً ومقاومة".
جاء ذلك في تصريح صحفي الخميس، أجاب فيها عن أسئلة الصحفيين حول مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناشطة ثونبرغ لتسميتها بشخصية العام في مجلة "تايم".
وأضاف حق أن الأمم المتحدة تحترم عمل الشابة ثونبرغ كثيرا، إضافة إلى جميع الشبان الذين يناضلون لمكافحة تغيير المناخ.
وفي وقت سابق الخميس، انتقد ترامب، الناشطة ثونبرغ، غداة تكريمها، ووصف اختيار المجلة لها بأنه "سخيف".
وقال ترامب، في تغريدة، "أمر سخيف للغاية. يجب على غريتا، أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد رفقة صديق!"، مضيفا: "اهدئي غريتا، اهدئي!".
وغريتا، أصغر من فاز بلقب شخصية العام سنًا منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927.
وقالت المجلة، إن غريتا "ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي".
وسحب ترامب، بلده من اتفاق باريس للمناخ، الذي تعهدت فيه دول العالم، عام 2015، بخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين كحد أقصى.
ونظمت الناشطة السويدية، في أغسطس/ آب 2018، اعتصامات أمام البرلمان السويدي؛ للمطالبة بالتحرك ضد التغير المناخي.
وأصبحت غريتا، رمزًا للاحتجاجات الطلابية ضد التغير المناخي في أوروبا من خلال احتجاجات "الجمعة من أجل المستقبل"؛ للمطالبة بالحد من انبعاثات الكربون. -

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