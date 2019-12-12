آمنة نصير: "الأزهر الشريف لا يواكب العصر"

12 ديسمبر 2019 - 10:40 م

أكد الدكتورة آمنة نصير استاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومن أسس الصلاحية أن يبقى باب الاجتهاد مفتوح حتى يوم القيامة .



وأوضحت نصير خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنسانية والعالم كل يوم في شأن ، ولا بد للأزهر أن يواكب الحياة المعاصرة والمتغيرات الجديدة التي تطرأ على المجتمع .



وتساءلت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أين الأزهري المجتهد لقضايا العصر؟

