عبد الله النجار: "الأزهر لا يمتلك أداة إعلامية تظهر بضاعته"

آمنة نصير: "الأزهر الشريف لا يواكب العصر"
"الأزهر لا يمكن أن يكون ضد الدولة المدنية..ولولا وجوده لضل الناس"
البرلمان يدخل على خط أزمة غلق الفضائيات: «خراب بيوت»
تحذيرات شديدة من حالة الطقس في السعودية
انتحار رجل بطريقة بشعة في البحيرة
«حظر النقاب» يتجدد داخل البرلمان وسط جدل بين النواب
مصر: تطور إيجابي في مفاوضات سد النهضة
محمد حديد يكشف سبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية
أمير الكويت يرسل برقية لـ"الغانم" بعد على الاعتداء عليه
رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية
المصريون ـ متابعات
فجر
05:20
شروق
06:49
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:58
عشاء
18:28