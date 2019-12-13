  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور آمنة نصير

آمنة نصير: "الأزهر الشريف لا يواكب العصر"

عبد الله النجار

"الأزهر لا يمكن أن يكون ضد الدولة المدنية..ولولا وجوده لضل الناس"

أرشيفية

البرلمان يدخل على خط أزمة غلق الفضائيات: «خراب بيوت»

أرشيفية

تحذيرات شديدة من حالة الطقس في السعودية

انتحار ( أرشيفية)

انتحار رجل بطريقة بشعة في البحيرة

أرشيفية

«حظر النقاب» يتجدد داخل البرلمان وسط جدل بين النواب

سد النهضة

مصر: تطور إيجابي في مفاوضات سد النهضة

جاد حديد

محمد حديد يكشف سبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية

أمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية لـ"الغانم" بعد على الاعتداء عليه

المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

رئيس الوزراء الأرمني: اعتراف أمريكا بالإبادة انتصار

عرب وعالم

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إمهال نتنياهو 30 يومًا ليحصل على الحصانة

#

خلال اجتماع رفيع.. توجيه عاجل من «السيسي»

#

المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة السودانية: سأكون رئيس وزراء لكل الشعب

#

رئيس الوزراء ينعى الرئيس التونسي الراحل

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن تبني مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية يشكل «انتصاراً للعدالة والحقيقة».
وكتب «باشينيان» عبر «تويتر» «باسم الشعب الأرمني، أعبر عن امتناننا للكونجرس الأمريكي»، معتبراً أن تصويت الخميس «خطوة شجاعة نحو الحيلولة دون حصول عمليات إبادة مستقبلاً».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "النجار": الأزهر منارة كبيرة وكان مستهدف من الإخوان
» مصرع مخرج برنامج "كل يوم" في حادث أليم
» «السيسي» يتحدث عن فترة حكم«مرسي»: «كنا هنضيع»
» الأمم المتحدة ترد على مهاجمة ترامب لناشطة المناخ
» "القسام": سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم
» أسعار الذهب تشهد استقرار وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا
» أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة
» هطول الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة
» الزمالك يتخطى بيراميدز بثنائية
» الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"
» «زوجني أختك».. الجندي يثير الجدل بحديثه عن الزواج العرفي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس