» خبير أرصاد يكشف: هذا هو موعد تحسن الطقس

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قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية طبيعية جدًا، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء، متابعًا: "يفصلنا عن فصل الشتاء حوالي 10 أيام".
وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن هناك تحسن ملموس في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة خاصة على القاهرة والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن فرص سقوط الأمطار معدومة تمامًا على هذه المناطق بشكل مؤقت حتى يوم السبت المقبل.
وأضاف أن فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية ما زالت مستمرة، ولكن بكميات أقل من التي شهدناها اليوم، مضيفًا أن برودة الجو مستمرة حتى الـ 72 ساعة المقبلة، وأن سرعة الرياح ستقل عن اليوم، ناصحًا المواطنين بالقيادة بهدوء، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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