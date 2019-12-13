» استشاري جراحة: الصيام يخلص الجسد من السموم

كشف الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، عن أنه يجب على الإنسان ألا يأكل حتى يشبع، مثلما قال النبي، صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام.



وأوضح "إمام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أنه من الأشياء المفيدة جدًا، التي تم اكتشفها في الطب الحديث، أن الصيام يومين في الأسبوع شيء هام جدًا لصحة الإنسان، لافتًا إلى أن عدة أبحاث أثبت أن الصيام يومي الإثنين والخميس يخلص الجسد من السموم.

