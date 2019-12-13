تركيا تدرج "دحلان" علي قائمة المطلوبين "الحمراء"

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، إدراج القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، في قائمة المطلوبين "الحمراء".

وتتهم السلطات التركية دحلان، المقيم في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن، بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتقول إنه اجتمع مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.

وكانت مصادر تركية قد تناولت مؤخرا أنباء عن نية أنقرة رصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض على محمد دحلان، وإدراجه على لائحة المطلوبين.

وكانت مصادر تركية قد تناولت مؤخرا أنباء عن نية أنقرة رصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض على محمد دحلان، وإدراجه على لائحة المطلوبين.