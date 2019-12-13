تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن " المرض"

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المريض

علاء مبارك

العافية

في تدوينة مثيرة علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على حال من يطلب الملذات، وحال المريض.

وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر : " يشتهي المتعافي كل ملذات الحياة ، ولا يشتهي المريض سوى العافية".

وأضاف : اللهم أدم علينا عافيتك ، وانزل شفائك على من لا يعلم وجعه غيرك..جمعة مباركة بإذن الله".

ذكر أن علاء مبارك كان قد غرد قبل ذلك بتدوينة مثيرة عن " الرزق الحلال"، قائلا :  " من أجمل ما قرأت …ثلاث ضيوف يأتون بلا موعد "الرزق- القدر- الموت".

وأوضح حينها : "اللهم اجعل رزقنا حلالا، و اجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا .   جمعة مباركة"


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