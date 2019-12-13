«صلاح» يتقمص شخصية «بابا نويل» في زيارة لمستشفى أطفال

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حرص النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على زيارة مستشفى لعلاج الأطفال والشباب، رفقة زملائه في الريدز، والتقطتوا معهم العديد من الصور التذكارية وذلك بمناسبة أعياد الميلاد «الكريسماس».

وظهر صلاح ومجموعة من نجوم ليفربول ويورجن كلوب المدير الفني للريدز في مجموعة من الصور وهم مرتدين طاقية «بابا نويل».

وقاد صلاح فريقه لدور الـ16 من منافسات التشامبيونز ليج قبل يومين وذلك بعد الفوز على سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة أحرز من بينها هدفا رائعا.

يذكر أن هدف صلاح في مرمى سالزبورج ينافس على جائزة أفضل هدف في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.


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