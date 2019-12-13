الفرز مستمر.. والنتائج الأولية تشير إلي الإعادة

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متابعات - أمينة عبد العال

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بوتفليقة

#الجزائر

انتخابان رئاسية

ما زالت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية مستمرة و إن كانت التقارير تشير إلي احتمالية إجراء إعادة بسبب تقارب الأصوات بين بعض المرشحين ومنهم المرشح الرئاسي المستقل عبد المجيد تبون، والمرشح عبد القادر بن قرينة.

 حملة تبون أعلنت أن التقارير الأولية تشير إلي فوزه بنسبة تقارب 64%، وهو ما يعني أن الانتخابات تحسم لصالحه إذا صحت، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".

و وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلي 41.14% علي مستوي الجزائر، حسبما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، أمس، وتسابق مديريات المرشحين الخمسة إلي إعلان النتائج المبدئية تشير كل منها إلي تقدم مرشحه، إلا أن خبراء السياسة أكدوا أنها جميعها تكهنات والنتيجة النهائية ستحسم الأقاويل.

جدير بالذكر أن أحياء ومدن الجزائر تشهد تكثيفا أمنيا اليوم بالتزامن مع الدعوات للمظاهرات اليوم والتي بلغت الثلاثة و الأربعين منذ بدأ الحراك الشعبي والذي أطاح بنظام الرئيس المتنحي بوتفليقة.


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