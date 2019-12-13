بعد فوزه الساحق.. جونسون يحدد موعد الخروج من "الاتحاد الأوربي"

بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.
وأضاف جونسون:"نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست".
وأظهرت استطلاعات الرأي فوز حزب المحافظين بقيادة، بوريس جونسون، في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس في بريطانيا.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن النتائج الأولية تشير إلى فوز المحافظين بعد الحصول على 368 مقعدا، كما أشارت إلى حصول حزب العمال على 191 مقعدا.