الأزهر لا يملك أداة إعلامية لعرض بضاعته

13 ديسمبر 2019 - 10:29 ص





أكد الدكتور عبدالله النجار، أن الأزهر لا يملك أداة إعلامية تظهر بضاعته من الفتاوي والأبحاث والدراسات حول المسائل المستجدة.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا :" العالم لا يظهر أثره إلا بعد رحيله، لأن الأجيال التالية تتعامل معه بحيادية وتجرد وتعطيه حقه الذي يستحق.



وأشار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إلى أن وجود الاجتهاد في المسائل المستجدة أمر حتمي في الأزهر.

