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رمضان صبحي: "صلاح" تفهم رسالتي.. و«شيكابالا» الأقرب إلى قلبي

الرياضة

رمضان صبحى
رمضان صبحى
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محمد عبد الحارس

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المصريون

محمد صلاح

رمضان صبحى

ليفربول

نفى رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، توتر علاقته بالنجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ، على خلفية تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة النهائية للفراعنة في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال رمضان صبحي حول رأيه في انضمام محمد صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو 2020، "من أثار هذا التساؤل كان يريد أن يثير اللغط حينها، وقلت إنه الأولى الإشادة بجهد اللاعبين قبل الحديث عن انضمام أي لاعب".

وأوضح "كان هدفي ألا يتشتت اللاعبون قبل خوض المباراة النهائية بالتفكير من سيتم استبعاده أم لا، لذا أردت دعم زملائي من أجل الفوز بكأس البطولة".

وأتم تصريحاته "صلاح لاعب كبير جدا وتواجده شرف لنا جميعا، ونحن فخورون بما يحققه، ولكن القرار بيد المدير الفني، ولا دخل للاعبين به، بالتأكيد صلاح يدرك تماما ما أقوله، إنه قيمة كبيرة، لذا هناك اتجاه لربط اسمه بأمور عديدة".

وعن أقرب لاعب له في الزمالك، رد قائلاً: "شيكابالا يتواصل باستمرار وتحدث معي بعد فوزنا بالبطولة وهو لاعب كبير ومن الناس القريبة إلى قلبي، وشخصية محترمة جدًا".


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