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أطباء.. المرض النفسي قد يسبب هذه الأمراض الخطيرة

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ارشيفية
ارشيفية
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متابعات - أمينة عبد العال

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المرض النفسى

الأزمة القلبية

السكتة الدماغية

حذر أطباء نفسيين من أن الأمراض النفسية قد تسبب العديد من الأمراض العضوية الخطيرة أهمها السكتة الدماغية والبدانة والأزمات القلبية.

وأضاف الدكتور كريستوفر هاوراند في تصريحات إعلامية أن التوتر النفسي المستمر يرفع خطر الإصابة بأمراض أخري منها الشد العضلي واحتباس السوائل في الجسم ، كما أنه يضعف جهاز المناعة ويؤدي إلي الإصابة بـ"هربس" الشفاه وشوائب البشرة.

ولفت إلي أن تجنب هذه المخاطر لابد من ضرورة محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كـ" اليوجا" والتأمل وتدريب التحفيز الذاتي والاسترخاء العضلي التدريجي، وأهمها ممارسة الرياضة والهوايات كالرسم و عزف الموسيقي ومقابلة الأصدقاء والذهب إلي السينما والمسرح والحفلات الموسيقية، حسبما نشرت  وكالة الأنباء الألمانية.


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