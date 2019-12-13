» مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم

13 ديسمبر 2019 - 11:05 ص

احتلت مكة المكرمة، مكانا متقدما في قائمة أفضل الأماكن السياحية عالميا لعام 2019، حيث نشرت مؤسسة يورومينتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، قائمة الأماكن التي تم اختيارها كأفضل الأماكن السياحية لعام 2019.





وحظت مكة بالمركز الثاني عربيا والعشرون عالميا بعد مدينة دبي التى احتلت صدارة الوجهات السياحية العربية في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية حول العالم، واحتلت مكة هذا المركز وفقا لحساب عدد الزوار، حيث سجلت 9,833.0 مليون زائر خلال عام 2019.



