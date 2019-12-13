» «الصقر» يُحمل مدرب بيراميدز مسئولية الخسارة أمام الزمالك

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المصريون

الزمالك

أحمد حسن

بيراميدز

حمل أحمد حسن، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الفرنسي ديسابر مسئولية خسارة بيراميدز أمام الزمالك، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العام.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "ديسابر يسأل عن نتيجة لقاء الزمالك، هو من أعطى الفرصة للزمالك للحصول على الثلاث نقاط، اعتماده على بعض اللاعبين في غير مراكزهم، وعدم البدء برأس حربة، كان له مردودا كبيرا على نتيجة اللقاء، المدرب الفرنسي أوصل رسالة بأنه خائف من الزمالك".

وأضاف: "نادي الزمالك قدم مباراة قوية جدًا، كان أداؤه مميزا أمام بيراميدز، لكن ديسابر أعطى دوافع قوية للأبيض بعدم تواجد رأس الحربة جون أنطوي، أحد أهم المهاجمين بالدوري المصري في التشكيل الأساسي للقاء".

وعن توليه تدريب فريق بيراميدز خلال المرحلة المقبلة، أوضح: "في الوقت الحالي الفريق يمتلك مديرا فنيا كبيرا، ولا يمكن الحديث في هذه المسألة، أنا أحد الأشخاص المؤسسين لنادي بيراميدز، بدأنا مع الفريق من تحت الصفر، نمتلك أنا وحسام البدري وهادي خشبة، كل المعلومات عن اللاعبين".

وتابع: "بيراميدز، يمتلك أفضل مجموعة متكاملة من اللاعبين في الدوري المصري، وافتقادهم للتركيز وشخصيتهم عليه علامة استفهام كبيرة، نتمنى أن يكون الفريق قادرا على المنافسة على البطولة لآخر مباراة في الدوري، بعد اكتساب اللاعبين لخبرات كثيرة من الموسم الماضي".

واختتم تصريحاته بالحديث عن هجوم الجماهير على أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، بسبب حديثه عن مصطفى محمد، لاعب الزمالك: "التجاوزات غير مقبولة بكل تأكيد، لكل شخص رأيه، للأسف أصبحنا في زمن المزايدات من أجل تعاطف الجماهير، الجماهير آراؤها مقبولة بكل تأكيد لكن لابد أن يدرك الجميع أن كرة القدم يوم لك ويوم عليك".


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