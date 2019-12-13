ملكة جمال بريطانيا متهمة بتمويل " داعش"

13 ديسمبر 2019 - 11:08 ص

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن أماني نور، ملكة جمال بريطانيا للمراهقات، والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو متهمة بتمويل جماعات إرهابية.

وكانت نور قد تزوجت من مقاتل ينتمي لتنظيم داعش في حفل أقيم على الإنترنت.

وبحسب مات تداوله فقد قدمت نور مبلغا ماليا قدره 35 جنيها إسترلينيا لجماعة إرهابية، باستخدام اسم مستعار.

كما أنها ادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للمدنيين في سوريا.

وقد تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة، وذلك بعد اطلاع القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، حيث تم وضع كل ذلك في عين الاعتبار.