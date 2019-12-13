» " حليمة بولند" تثير ضجة من جديد في عيد ميلادها

متابعات - أمينة عبد العال
أثارت الإعلامية " حليمة بولند" ضجة من جديد علي مواقع التواصل بعد مشاركتها لمتابعيها بصور ومقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلادها مع ابنتيها، حيث اعترض البعض علي الصورة التي ظهرت بها ابنتها الصغيرة وهي بشعر قصير متشبهة بالفتيان.
كما أثارت التكاليف الباهظة التي استخدمتها في الاحتفال ضيق الكثير واستخدموا التعليقات الغاضبة ومشيرين إلي أن الاحتفال تم ببذخ وبإسراف ليس له داعي،علي حد قولهم.
ويظهر مقطع الفيديو " حليمة" مع بناتها وهي تحتفل بجوار فرقة موسيقية و " تورتة" مجسمة بصورهن.
جدير بالذكر أن حليمة تعرضت لموجة من اللوم بعد ظهورها مرتدية فستان زفاف ، ثم نفت بعد ذلك زواجها، كما أنها تعرضت للنقد بعد أدائها لإعلان تجاري في الرياض.
عصر02:40 م
فجر
05:20
شروق
06:49
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:58
عشاء
18:28