  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فتاتان تساعدان قسيسا كفيفا

صورة بألف كلمة.. منتقبة تقود قسيسا كفيفا

إسرائيل تحشد جيشها على حدود غزة

إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من الاحتفال بعيد الميلاد

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوضح حقيقة تسريح 3 ملايين موظف

أسد مزيف يثير الرعب بأسيوط

أسد مزيف يثير الرعب بأسيوط.. والجثة " كلب"

الإفتاء

تجلس أمام الأقارب بدون حجاب.. ورد حاسم من الإفتاء

ملكة جمال بريطانيا

ملكة جمال بريطانيا متهمة بتمويل " داعش"

ترامب وجريتا

"ترامب" يسخر من "شخصية العام".. لهذا السبب

رمضان صبحى

رمضان صبحي: "صلاح" تفهم رسالتي.. و«شيكابالا» الأقرب إلى قلبي

الدكتور عبدالله النجار

الأزهر لا يملك أداة إعلامية لعرض بضاعته

علاء مبارك

تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن " المرض"

" حليمة بولند" تثير ضجة من جديد في عيد ميلادها

الصفحة الأخيرة

حليمة بولند وبناتها
حليمة بولند وبناتها
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

معلمة تمارس الجنس مع طالبين وتفلت من السجن

#

"بهاء أبو العطا" حي في فلسطين من جديد

#

حليمة بولند تثير الجدل بالرقص بالسيف

#

الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة

الرياض

مواقع التواصل

حليمة بولند

أثارت الإعلامية " حليمة بولند" ضجة من جديد علي مواقع التواصل بعد مشاركتها  لمتابعيها بصور ومقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلادها مع ابنتيها، حيث اعترض البعض علي الصورة التي ظهرت بها ابنتها الصغيرة وهي بشعر قصير متشبهة بالفتيان.

كما أثارت التكاليف الباهظة التي استخدمتها في الاحتفال ضيق الكثير واستخدموا التعليقات الغاضبة ومشيرين إلي أن الاحتفال تم ببذخ وبإسراف ليس له داعي،علي حد قولهم.

ويظهر مقطع الفيديو " حليمة" مع بناتها وهي تحتفل بجوار فرقة موسيقية و " تورتة" مجسمة بصورهن.

جدير بالذكر أن حليمة تعرضت لموجة من اللوم بعد ظهورها مرتدية فستان زفاف ، ثم نفت بعد ذلك زواجها، كما أنها تعرضت للنقد بعد أدائها لإعلان تجاري في الرياض.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا
» تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم
» رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته
» مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم
» «الصقر» يُحمل مدرب بيراميدز مسئولية الخسارة أمام الزمالك
» " حليمة بولند" تثير ضجة من جديد في عيد ميلادها
» أطباء.. المرض النفسي قد يسبب هذه الأمراض الخطيرة
» جرام الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» وزير العدل التركي:العلاقات مع الولايات المتحدة بعد هذا الاعتراف في خطر
» مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في تشيلي
» وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات بالسكة الحديد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس