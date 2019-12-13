إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من الاحتفال بعيد الميلاد

13 ديسمبر 2019 - 11:27 ص

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها ستمنع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام.





وقالت متحدثة باسم مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين إن مسيحيي غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج، لكن لن يسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث توجد الكثير من المواقع المقدسة.





ولفتت المتحدثة إلى أنه بناء على "توجيهات أمنية" سيسمح لسكان غزة بالسفر للخارج عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الأردن، لكنهم لن يزوروا مدنا في إسرائيل والضفة الغربية.





ويأتي قرار إسرائيل هذا العام مغايرا للنهج المعتاد، إذ سمحت إسرائيل العام الماضي لنحو 700 مسيحي من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة ومدن مقدسة أخرى تجتذب الآلاف من الزوار في كل موسم للاحتفال بعيد الميلاد.