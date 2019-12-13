» رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته

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إيمان هاني

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طفل

سيارة

سيدة

دادوكو تشونغتشينغ



تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيارة لسيدة أمام طفلها وهي تعبر الشارع في منطقة دادوكو تشونغتشينغ بالصين.
 وتحقق الطفل من إصابة والدته ، ليصرخ بشراسة على السائق المسؤول، ثم عاد وفحص والدته لمعرفة إن كانت قد أصيبت، واندفع ثانية إلى السيارة وركل غطاء المحرك قبل أن يصرخ على السائق مرة أخرى.

وخرج السائق على الفور من سيارته ليساعد الأم المصابة وهي تحاول الوقوف على قدميها، ثم تم نقل المرأة إلى المستشفى . وقررت الشرطة أن السائق هو المسؤول الوحيد عن الحادث، بحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=j5HDoa9jKvE&feature=emb_logo

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