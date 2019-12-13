  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فتاتان تساعدان قسيسا كفيفا

صورة بألف كلمة.. منتقبة تقود قسيسا كفيفا

إسرائيل تحشد جيشها على حدود غزة

إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من الاحتفال بعيد الميلاد

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوضح حقيقة تسريح 3 ملايين موظف

أسد مزيف يثير الرعب بأسيوط

أسد مزيف يثير الرعب بأسيوط.. والجثة " كلب"

الإفتاء

تجلس أمام الأقارب بدون حجاب.. ورد حاسم من الإفتاء

ملكة جمال بريطانيا

ملكة جمال بريطانيا متهمة بتمويل " داعش"

ترامب وجريتا

"ترامب" يسخر من "شخصية العام".. لهذا السبب

رمضان صبحى

رمضان صبحي: "صلاح" تفهم رسالتي.. و«شيكابالا» الأقرب إلى قلبي

الدكتور عبدالله النجار

الأزهر لا يملك أداة إعلامية لعرض بضاعته

علاء مبارك

تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن " المرض"

تجلس أمام الأقارب بدون حجاب.. ورد حاسم من الإفتاء

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين المنتخب الوطني وجزر القمر

#

بروسيا دورتموند يتعادل سلبيًا مع شالكة

#

رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب

الإفتاء

فتاة

الحجاب

محمود شلبي


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "ينفع أجلس بدون حجاب أو بشعري أمام ابن خالي أصغر مني بثمانية أعوام؟.

 وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا :" لا يجوز جلوس الفتاة أمام الأقارب بدون حجاب طالما لم يكن من المحارم ويجوز له أن يتزوجها، وذلك منعا للفتنة".

وأضاف شلبي ، بأنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء، والجمهور على وجوب سترها.

وتابع :"الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا
» تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم
» رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته
» مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم
» «الصقر» يُحمل مدرب بيراميدز مسئولية الخسارة أمام الزمالك
» " حليمة بولند" تثير ضجة من جديد في عيد ميلادها
» أطباء.. المرض النفسي قد يسبب هذه الأمراض الخطيرة
» جرام الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» وزير العدل التركي:العلاقات مع الولايات المتحدة بعد هذا الاعتراف في خطر
» مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في تشيلي
» وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات بالسكة الحديد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس