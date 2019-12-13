زيارة مفاجئة للأميرة "ريما" للقاعدة الجوية الأمريكية

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء 6 ديسمبر، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي برتبة ملازم ثان، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

وعلى خلفية هذا الهجوم، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".