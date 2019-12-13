زيارة مفاجئة للأميرة "ريما" للقاعدة الجوية الأمريكية

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بعد الهجوم عليها..

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ريما بنت بندر
ريما بنت بندر
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متابعات- الدويني فولي

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السعودية

هجوم

أخبار السعودية

القاعدة الجوية

الاميرة

بعد الهجوم عليها الأسبوع الماضي من طالب سعودي كان يتدرب بداخلها، زارت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا؛ لتقديم خالص تعازيها للمأساة ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث.
والتقت الأميرة ريما خلال الزيارة، قيادة القاعدة الأمريكية، مجدّدة إدانتها لهذا الهجوم المروّع، كما تعهدت  بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أيّ مساعدة ممكنة لتسريعه.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء 6 ديسمبر، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي برتبة ملازم ثان، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

وعلى خلفية هذا الهجوم، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".


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