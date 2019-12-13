رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

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وكالات- الدويني فولي

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الرئاسة

الانتخابات الجزائرية

عبدالمجيد

تبون

أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، بفوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي،  أن نسبة المشاركة وصلت 39%/ وأن صاحب  أعلي تصويت كان للمرشح عبد المجيد تبون تحصل علي 4 مليون بنسبة 58.15%.


وتنافس في تلك الانتخابات خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.


وتلقت هذه الانتخابات رفضًا شعبيًا، وذلك بسبب عدم ظهور أي وجوه جديدة من المرشحين فيها، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو، لتحطيم صناديق الاقتراع في الجزائر، من قبل الرافضين لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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