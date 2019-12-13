» وديًا.. الزمالك يهزم شبابه بخماسية

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المصريون

الزمالك

كارتيرون

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا وديًا على فريق الشباب بالقلعة البيضاء مواليد 99 بخمسة أهداف دون رد في المواجهة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

سجل أهداف الزمالك في المباراة كل من إمام عاشور في الدقيقه الرابعة من رأسية قوية بعد تنفيذ عرضية من كرة ثابتة. 

وفي الدقيقة 22 يضيف الفريق الهدف الثاني عن طريق كريم بامبو من رأسية قوية اثر متابعة لضربة حرة مباشرة نفذها مصطفى فتحي.

بعدها بامبو أيضا يضيف الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية إمام عاشور في الدقيقة 26 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفي الدقيقة 50 يضيف محمد عنتر الهدف الرابع من تسديدة قوية

وفي الدقيقة 56 يسجل مصطفى فتحي الهدف الخامس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

 وينحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة تذكر.

ويدفع الجهاز الفني للفريق بأولى تغييراته في الدقيقة 65 بنزول يوسف الشريف (99) بدلا من عمر السعيد.

ويهدر محمد عنتر فرصة مؤكدة من في الدقيقة 80 يتصدى لها حارس فريق الشباب ببراعة.

ويستمر فريق الشباب في محاولاته الهجومية لكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الأول.

ويحصل الشباب على ركنية يشتتها الدفاع لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول على نظيره الشباب بخماسية نظيفة.


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