» تفسير رؤية الخاتم في المنام

13 ديسمبر 2019 - 01:57 م

هو فى المنام أمان وزوجة وولد وعمل على قدر جوهره، ويدل على المال، و من رأى خاتمًا من ذهب وكان له زوجة حامل ولدت ذكراً. ومن رأى أنه سقط فص خاتمه مات ولده أو فقد شيئًا من ماله. وكسر الخاتم يدل على طلاق الزوجة. والخاتم شراء دار أو دابة أو ولاية. فإن كان من ذهب فهو للرجل ذل. ومن رأى أنه لبس خاتمًا من فضة فأنفذه حيث أراد وجاز له ذلك فإنه يصيب سلطاناً لأن ملك سليمان عليه السلام كان من الله تعالى فى خاتمه. ومن وجد خاتمًا صار إليه مال أو تزوج صالحة.



