فنان زملكاوي ساخرا : خدوا الكهربا مننا .. بس العدَّاد عندنا"

13 ديسمبر 2019 - 02:01 م

سخر الفنان صلاح عبد الله المعروف بانتمائه للزمالك من انتقال محمود عبد المنعم كهربا إلى النادى الأهلى وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب صلاح عبدالله ساخرًا من انضمام محمود كهربا إلى صفوف القلعة الحمراء قائلا، "خدوا الكهربا مننا بس العدَّاد عندنا.. جمعة مباركة وربنا يهدى الجميع".

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.