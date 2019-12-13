نشر الوعي وعودة القيم

13 ديسمبر 2019 - 02:06 م

على مدار التاريخ ولا يزال كارهي هذه الأمه يتربصون بها وبأبنائها(يريدون ليطفئوا نور الله) قال تعالى(وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى? يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ-217 البقره )وحين تعثرت حيلهم وفشل مكرهم في الماضي من غزو وحروب واستعمار واستعصت عليهم ،عرفهم الشيطان من أين نؤكل فعملوا على فرقتنا وهدم قيمنا وثوابتنا )في الحديث( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ )مسلم عن جابر رضي الله عنهما



والأمة تشكو ضياع القيم وغياب الوعي والتشرذم حيث تكالب عليها الأكله وأبناء القرده.وأصبح حالها كما قال الشاعر:ما أنا الشاكي ولكن أمة .. .. أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى

تبصــر الشر ولا تنكره .. .. وعن المعــروف ـ جبنا ـ تتعـامى

وتداري كل أفــاك ولــو .. .. بث في أبنائــها الــرأي الحــرامـا

وترجي من أعاديها الهدى .. .. وتواليــهم قضــاء واحتــكــامـا

كم صفيق الوجه صفقنا له .. .. وسفــيه قـــد جعــلنـــاه إمـامــا

وشريف القصد شهرنا به .. .. وظــلمــناه اعـتــداء واتـهــامــا

فحين تضيع القيم وتغتالها أيدي غارقة في الفساد نكتشف أن ثمة لصوص وقطاع طرق اخترقوا قلوب العوام.وعاثوا فيها فسادا،ويمكرون ليل نهار يكذبون ويكذبون إلى درجة أن الشعوب لم تعد تبصر إلا ظلام الكذب،وللأسف تلبدت هذه القلوب بالغيوم فأمطرت الرذيلة والافتراءات على أهل الحق وغاب النورعن أعينهم الذي كانت تسير على شعاعه!قيم سكنت فيها هذه الأمة ذات يوم(قيم الإسلام الحنيف)حتى اصبحنا في خضم كم هائل من السواد والأحقاد.