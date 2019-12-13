» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة

13 ديسمبر 2019 - 02:13 م

كشفت وزارة الآثار عن عثورها علي تمثال نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة" الكا"، الأربعاء الماضي أثناء عملية حفائر الإنقاذ التي بدأتها الوزارة داخل قطعة أرض يمتلكها مواطن بالقرب من معبد الإله" بتاح"، بمنطقة ميت رهينة في الجيزة.

يذكر أن شرطة السياحة والآثار ألقت القبض علي مواطن أوائل الشهر الجاري متلبسا بالحفر، وكشفت النقاب عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية، حسبما نشرت بوابة الأهرام.

و "الكا" هو رمز الروح الطيبة ونفس الميت التي تبقي بعده كما كان يظن القدماء المصريون، الذين كانوا يضعون في القبور الطعام كي تتغذي عليها تلك الروح.

جدير بالذكر أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت الجزء العلوي لتمثال نادر من الجرانيت الوريد للملك رمسيس الثاني علي هيئة" الكا" رمز القوة والروح الكامنة.