بالصور.. أول صلاة جمعة من مسجد هيثم أحمد زكي

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مسجد هيثم أحمد زكي
مسجد هيثم أحمد زكي
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أحمد سالم

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هيثم احمد زكي

أول صلاة جمعة

مسجد هيثم أحمد زكي

أقيمت اليوم الجمعة أول صلاة، داخل المسجد الذي أسس على روح الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، وذلك بحضور أصدقائه.

جاءت تأسيسي المسجد بعد أكثر من شهر على رحيل هيثم، حيث شيد عدد من أصدقاء الفنان الشاب الراحل المسجد على روحه، والذي تم بناءه على طريق (القاهرة- الإسكندرية الصحراوي).

وقالت الفنانة ناهد السباعي، إن «المسجد شهد، الجمعة، أول صلاة داخله، وهي الجمعة السادسة التي أعقبت وفاة هيثم أحمد زكي».

وأضافت أنه تم بناء جامع «هيثم» من قِبل أصدقائه، والذين أسموه باسمه، وطالبت جمهوره المصلين في المسجد الدعاء له.

وأشارت إلى إن أصدقاء الفنان الراحل هم أفضل «الصحاب» في الدنيا وأن أي شخص يتمنى أن يحظى بأصدقاء مثلهم.

وكانت السباعي مؤخرًا قد نشرت صورة على صحفتها الشخصية بموقع "انستجرام"، معلنةً أنها لمسجد هيثم أحمد زكي، فيما طالبت الصحفيين بعدم التواجد هناك، كي لا يتم استغلاله إعلاميًا.

حيث أكدت أن المسجد مختص للدعاء والصلاة فقط.

وتوفي هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 34 عاما، قبل أسابيع، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث عثرت الشرطة عليه ملقى في حمام منزله، بعد تلقيها بلاغ من خطيبته.

شاهد الصور..






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