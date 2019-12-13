«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

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حسن علام- متابعات

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الجزائر

الانتخابات

السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، كما تقدم بالتهنئة للشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر:"نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".

وأعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، بفوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي،  أن نسبة المشاركة وصلت 39%/ وأن صاحب  أعلي تصويت كان للمرشح عبد المجيد تبون تحصل علي 4 مليون بنسبة 58.15%.


وتنافس في تلك الانتخابات خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.


وتلقت هذه الانتخابات رفضًا شعبيًا، وذلك بسبب عدم ظهور أي وجوه جديدة من المرشحين فيها، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو، لتحطيم صناديق الاقتراع في الجزائر، من قبل الرافضين لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد.


 

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