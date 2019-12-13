  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

كهربا

«الأهلي» يعلن موعد مشاركة «كهربا» في التدريبات

تبون

من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

أرشيفية

لهذا السبب.. تركيا تستدعي السفير الأمريكي

مسجد هيثم أحمد زكي

بالصور.. أول صلاة جمعة من مسجد هيثم أحمد زكي

الجزائر

بالفيديو.. اعتقالات ضخمة بالجزائر بعد رفض الانتخابات

ارشيفية

" حشيش" وقهوة في الفضاء .. مارس المقبل

كلوب

ليفربول يعلن رسميا تمديد عقد "كلوب" لـ 2024

البابا تواضروس

البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان يحذر من خطورة هذا الأمر

لهذا السبب.. تركيا تستدعي السفير الأمريكي

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

#

رسالة من الملك سلمان لـ"أدروغان"..لهذا السبب

#

وزير النقل يلتقى سفير إستونيا.. لهذا السبب

#

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

مجلس النواب

تركيا

الكونجرس الامريكي

إبادة الأرمن

أمرت الخارجية التركية، باستدعاء ديفيد ساترفيلد، السفير الأمريكي لدي أنقرة، اليوم الجمعة، حيث جاء ذلك بسبب تبنى مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، تشريعًا يعترف بحدوث إبادة للأرمن.

وحسبما ذكرت مصادر فإن الخارجية التركية، استدعت السفير الأمريكي للإعلان عن رد فعل أنقرة، على القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، وينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وأثار إجراء مجلس الشيوخ رفضًا شديد اللهجة من قبل الحكومة التركية، التي قال وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، إن هذا القرار "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة"، مضيفا أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني» أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» فيديو.. يغتصب طالبة في وضح النهار
» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم
» وزير الأوقاف: الكئيب لم يفهم من الإسلام شيئا
» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة
» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» " كنز المريخ" تكشف عنه " ناسا"
» تفسير رؤية الخاتم في المنام
» وديًا.. الزمالك يهزم شبابه بخماسية
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا
» تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس