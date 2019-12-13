من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

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الجزائر

عبد المجيد تبون

الجزائر اليوم

تبون

أسفرت انتخابات الرئاسة في الجزائر عن فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون، حسبما أُعلن اليوم الجمعة.

جاء هذا بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية، بحسب هيئة الانتخابات الجزائرية، اليوم الجمعة، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.

من هو عبد المجيد تبون؟

ولد "تبون" في مدينة النعامة غربي الجزائر، وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية سنة 1965.

كما شغل "تبون"عدة وظائف منها أمين عام كل من محافظات أدرار وباتنة والمسيلة، ومحافظا لكل من مدن الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

عب ذلك تم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.

وفي سنة 1999 تقلد منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال في 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزيرا للسكن والعمران مرة أخرى بين سنتي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس.

الابتعاد عن السياسة

وابتعد بعدها تبون عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في حكومة عبد المالك سلال، حيث عين وزيرا للسكن والمدينة سنتي 2013 و2014.

وتسلم تبون منصب رئيس الحكومة رسميا، في 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017، ليخلفه أحمد أويحيى.

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