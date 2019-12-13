» «ماني» أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

13 ديسمبر 2019 - 04:57 م

توج ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي بعد تألقه الكبير مع الريدز وحسمه لعدد من المباريات المهمة.

وتوج الدولي السنغالي بالجائزة بعد التفوق مع كل من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وديلي آلي لاعب وسط توتنهام، وزميله سون هيونج مين وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، وليس موسيت نجم شيفيلد يونايتد، وكاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي.

وكان تيمو بوكي، مهاجم نورويتش سيتي، حصد الجائزة في البريميرليج عن شهر أغسطس، بينما فاز بها بيير إيميريك أوباميانج، نجم آرسنال، في سبتمبر، وحصل عليها فاردي في شهر أكتوبر الماضي.