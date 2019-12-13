بالفيديو.. اعتقالات ضخمة بالجزائر بعد رفض الانتخابات

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الجزائر

انتخابات

الجزائر اليوم

الانتخابات الرئاسية بالجزائر

السلطة المستقلة للانتخابات

شهدت الجزائر اليوم الجمعة اعتقالات ضخمة، بعد خروج محتجين رفضًا للانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد.

وشارك آلاف المواطنين في احتجاجات بالعاصمة، رفضًا للانتخابات التي وصفوها بأنها "تمثيلية" لإبقاء النخبة الحاكمة في السلطة.

وتوجه المشاركون في المسيرات التي تتواصل للجمعة الثالثة والأربعين منذ انطلاقها ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى ساحة البريد المركزي مطالبين بالتغيير الجذري للنظام ورفض الانتخابات الرئاسية وسط هتافات مثل "الله أكبر... لم ننتخب".

 وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات بالجملة في وهران.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بها، بنسبة 58% من الأصوات.

وبحسب الهيئة فإن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40 في المئة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنها نسبة مرتفعة بما يكفي لتبرير قرار إجراء انتخابات على الرغم من المقاطعة.

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