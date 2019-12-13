أول تعليق من والد الطفل ضحية واقعة «التعذيب» من الأم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثارت غضب الجميع، بعدما ظهر في الفيديو أم تقوم بضرب ابنها بقسوة وتطلب منه بأن يخبر أبيه لكي يأخذه.

وقد رد الأب، الذي انفصل مؤخرًا عن أم طلفل، علي الاتهامات التي وجهت إليه من جانب المتابعين، خلال فيديو علي صفحته قائلًا أن :”مفيش قانون بيحمي الأب ويعطي له الحق في أخذ ابنه، القانون بيساعد الأم بس”.

وأضاف أن الأم شخصية غير مسئولة، وكان ذلك سبب الخلاف بينه وبينها، مشيرًا أنها من صممت أخذ الولد وحرماني منه وطلبت مبالغ كبيرة حتى تتنازل عن الطفل.

وأشار أنه لا يستطيع التعامل والتفاهم معها ولا يجد وسيط يتفاهم معها قائلًا: "أنا بدعي في كل صلاة ربنا يرجعلي مروان، وبقعد أعيط وأقول يا رب يفك أسره ويرجعه بالسلامة".

وظهرت الأم في الفيديو المتداول، وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.

ويظهر الطفل خائفا وهو جالس على كرسي صغير أمام والدته، وهي تلكمه بيديها، وتوجه لابنها كلمات خارجة، طالبة من الطفل أن يوجه رساله لوالده: "قول لأبوك يجي ياخدك، مش هتقعد معايا، قوله تعالى خدني أنا مش هطفح الدم على حد، أنا مش هربي عيال حد، يا عديم الأهل".

وعندما قال الطفل لوالدته إنه خائف، قامت الأم بمنتهى القسوة بركله بقدمها ليسقط بالكرسي على الأرض، ثم بدأ الطفل يطلب من والده خلال الفيديو وهو يرتجف من الخوف: "تعالى خدني يا بابا".