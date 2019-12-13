  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

الكونجرس

مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

الطفل صاحب فيديو التعذيب

القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

السيسي

«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

كهربا

«الأهلي» يعلن موعد مشاركة «كهربا» في التدريبات

تبون

من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

تعبيرية

يقتل زوجته بعد أن شاهدها في حضن آخر على سريره

أرشيفية

لهذا السبب.. تركيا تستدعي السفير الأمريكي

مسجد هيثم أحمد زكي

بالصور.. أول صلاة جمعة من مسجد هيثم أحمد زكي

الجزائر

بالفيديو.. اعتقالات ضخمة بالجزائر بعد رفض الانتخابات

يقتل زوجته بعد أن شاهدها في حضن آخر على سريره

آخر الأخبار

تعبيرية
تعبيرية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

شاهدها خال زوجها في وضع مخل.. فاغتصبته وصورته

#

تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

#

تعويض ضخم لرجل فقد عضوه الذكري خلال جراحة: «حياتي دمرت»

#

وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟

لم يتمالك الزوج نفسه من الصدمة، بعد أن شاهد زوجته في حضن رجل آخر على سريره، ليطلق عليها النار من مسدسه، فتسقط قتيلة في الحال.

وتفاجأ الزوج لحظة دخوله المنزل بأن زوجته "أوسمارا مارتينيز" 19 عامًا منزله، وحين هرع الأقارب لمحاولة إسعافها لم يتمكنوا من إنقاذها وتوفيت في الحال.

وعثرت السلطات في مدينة "تيهوانتيبيك"، جنوب شرق ولاية أواكساكا المكسيكية على الزوج في حالة سكر، وظهرت علامات على رقبته كما لو أنه حاول الانتحار.

وأبلغت عائلة الضحية وسائل الإعلام المحلية، أن الضحية التقت بزوجها في سن 14 ولم تنته من دراستها في المدرسة الثانوية، ولم تكن موافقة على زواجها منه في ذلك الوقت، حيث كانت لا زالت قاصرًا.

وقال أحد الأقارب لصحيفة "إل يونيفرسال" المحلية: "لم نوفق أبدًا على زواجها منه.  لقد أتت إلى لزيارتنا وعلامات الضرب على وجهها وجسدها. كانت تقول دائمًا إنها قد جرحت نفسها عندما تعثرت".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل
» رسالة تهئنة من «تريزيجيه» لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي
» مرتضى منصور يعلق على انتقال «كهربا» للأهلي
» يقتل زوجته بعد أن شاهدها في حضن آخر على سريره
» «لوشيسكو»: الهلال جاهز للفوز على الترجي التونسي
» «ماني» أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» فيديو.. يغتصب طالبة في وضح النهار
» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم
» وزير الأوقاف: الكئيب لم يفهم من الإسلام شيئا
» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة
» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس