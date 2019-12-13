«السيسي» يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بفوز حزب المحافظين

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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزب المحافظين في البرلمان البريطاني.

حيث يترأس بوريس جونسون، حزب المحافظين بالانتخابات التشريعية، التي أجريت أمس الخميس.

وفي سياق آخر هنأ الرئيس السيسي منذ قليل، عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، كما تقدم بالتهنئة للشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية.

وكتب السيسي على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر:"نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".

والجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ، تستعد غدًا لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يستمر في الفترة من 13 ديسمبر إلى 17 من الشهر الجاري.


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