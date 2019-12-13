مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أرجأت يوم أمس التصويت التاريخي على لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب ضمن إطار تحقيق العزل الجاري بحقه.

وأعلن رئيس اللجنة، جيرولد نادلر، بعد يومين من التشاور المكثف وفي ختام جلسة استغرقت 14 ساعة وبُثت على الهواء، إرجاء التصويت الذي كان من المتوقع أن يجرى في ساعة متأخرة من أمس الخميس، مؤكدا أن اللجنة ستستأنف مشاوراتها صباح اليوم الجمعة.