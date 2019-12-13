» رسالة تهئنة من «تريزيجيه» لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي

13 ديسمبر 2019 - 06:08 م

حرص محمود حسن تريزيجية، صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزى والمنتخب الوطني، على تهئنة محمود عبد المنعم كهربا، بعد انضمامه للقلعة الحمراء، بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.

ونشر تريزيجيه صورة جمعته بـ«كهربا» عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا «مبروك يا أخي».

وكان محمود عبد المنعم كهربا قد وقع على عقود انتقاله للنادى الأهلى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ يناير المقبل قبل ساعات.

ويبدأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل فردى بداية من غد السبت، وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية.