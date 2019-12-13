الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

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العراق

الكويت

احتجاجات العراق

مغادرة العراق

طالبت الكويت مواطنيها المتواجدين بالعراق اليوم الجمعة، إلى مغادرته فورًا.

جاء هذا في بيان لسفارة الكويت لدى بغداد، جددت خلاله الدعوة لمواطني البلاد بعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن.

وبحسب وكالة الأنباء الكوتية، دعت السفارة، في بيان، المواطنين الكويتيين المتواجدين على الأراضي العراقية إلى المغادرة فورا، وذلك "حفاظا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا".

وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الأراضي العراقية، منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي "تصل إلى السجن".

وتمنت بأن "يعم الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق".

ومنذ أكثر من 40 يوما يشهد العراق احتجاجات حاشدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإقالة الحكومة وتعديل الدستور.

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