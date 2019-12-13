  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

الكونجرس

مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

الطفل صاحب فيديو التعذيب

القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

السيسي

«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

كهربا

«الأهلي» يعلن موعد مشاركة «كهربا» في التدريبات

تبون

من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

تعبيرية

يقتل زوجته بعد أن شاهدها في حضن آخر على سريره

أرشيفية

لهذا السبب.. تركيا تستدعي السفير الأمريكي

مسجد هيثم أحمد زكي

بالصور.. أول صلاة جمعة من مسجد هيثم أحمد زكي

الجزائر

بالفيديو.. اعتقالات ضخمة بالجزائر بعد رفض الانتخابات

مدرب مونتيري المكسيكي يكشف سر تسميته بـ«أنطونيو محمد»

الصفحة الأخيرة

انطونيو محمد
انطونيو محمد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بعد سبها محمد رمضان .. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل من جديد

#

عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقاً بـ"القاهرة السينمائي"

#

"السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي

#

سر عداء "محمد مرسى" لتهاني الجبالي

المصريون

أنطونيو محمد

مونتيري المكسيكي

كشف الأرجنتينى أنطونيو محمد، المدير الفنى لفريق مونتيري المكسيكي، السر وراء اسمه وذلك قبل مواجهة السد القطري غدًا السبت، في دور الـ8 ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال «أنطونيو» قبل مواجهة السد: «نحن هنا من أجل خوض المباراة النهائية وبالتأكيد نحترم كل الفرق سواء السد الذى سنواجهه غدا أو حتى ليفربول في نصف النهائي، ولكننا حددنا أهدافنا جيدًا».

وتابع: «التحدي الأول بالنسبة لنا كان إعادة بناء الفريق ،ونحن الآن أمام إثبات أنفسنا كفريق أمام أفضل أندية العالم، ونحن نبلي بلاء حسن في الفترة الماضية ونسعى لمواصلة التألق في قطر بمونديال الأندية».

وقال أنطونيو عن سبب اسمه العربي: «أنا أرجنتيني لكن جدى لبناني الجنسية واحترم الثقافة العربية وكنت أسافر إلى لبنان كثيرًا وأنا صغير وأحب العديد من المأكولات مثل الكباب والكفتة».


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل
» رسالة تهئنة من «تريزيجيه» لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي
» مرتضى منصور يعلق على انتقال «كهربا» للأهلي
» يقتل زوجته بعد أن شاهدها في حضن آخر على سريره
» «لوشيسكو»: الهلال جاهز للفوز على الترجي التونسي
» «ماني» أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» فيديو.. يغتصب طالبة في وضح النهار
» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم
» وزير الأوقاف: الكئيب لم يفهم من الإسلام شيئا
» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة
» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس