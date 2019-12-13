رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، عن طقس غدًا الخميس الموافق 14 ديسمبر 20189، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس معتدل شمالاً، حتى القاهرة وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والتي تكون مصاحبة بسقوط الأمطار غربًا.

وتشهد شمال البلاد حتى شمال الصعيد، نشاطًا لحالة الرياح، بحيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونستعرض فيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا..

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

السلوم 09 18

سيوة 06 17

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 20

نخل 04 20

نويبع 14 19

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 13 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 07 21

شلاتين 18 26

أبورماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23