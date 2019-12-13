الوضع المالي لا يسر.. مسئول كويتي يصدم المواطنين

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الوضع المالي بالكويت

حذر مسئول في البنك الدولي في الكويت، من الوضع المالي في البلاد، مشيرًا إلى أنه سيمكن تلمس هذا خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

جاء هذا في ندوة نظمها ديوان المنتدى حول الأوضاع المالية في الكويت.

وفي تصريحاته، أكد الدكتور رياض الفرس، مسؤول العمليات في البنك، قال إنه في حال استمر الوضع المالي في الكويت على ما هو عليه دون وجود أي تغيير في الإيرادات والمصروفات، فإن الأوضاع لا تبشر بالخير، بحسب صحيفة "الرأي".

مصارحة وطنية

 وشدد على الحاجة إلى مصارحة وطنية تُحدد فيها طبيعة الاقتصاد والأدوار المنوطة بالحكومة والمواطن والقطاع الخاص.

وحول توقعاته المستقبلية في حال استمرار عدم التوازن في الميزانية، رجّح الفرس إمكانية تغيير قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة، عبر وقف الاستقطاع الذي درجت عليه العادة بواقع 10 في المئة من الإيرادات، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يوفر نحو أكثر من 1.6 مليار دينار، وهي قيمة لن تكون كافية لسد العجز.

صندوق الأجيال القادمة

وتوقع أيضاً أن يأتي يوم ويتم فيه تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة، بحيث يتم من خلاله السماح للحكومة بالسحب منه.

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