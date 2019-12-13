  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس النواب

حد أدنى للقطاع الخاص.. مطلب عاجل.. هل يتم الاستجابة له؟

السفارة السعودية

السفارة السعودية تكشف لغز جريمة النزهة الجديدة بالقاهرة

أرشيفية

بسبب التحويل الإجباري.. باقات الإنترنت الجديد تثير زوبعة

رياح وأمطار ؤ

رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

دواجن

«المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أرشيفية

تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة

الكويت

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

الكونجرس

مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

الطفل صاحب فيديو التعذيب

القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

السيسي

«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة أسوان

الرياضة

حسام حسن
حسام حسن
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

#

«كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس

#

24 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

#

حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

المصريون

سموحة

حسام حسن

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، قائمة فريقه لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها الأحد القادم على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام.

واختار حسام حسن 20 لاعبا استعدادا للدخول في معسكر مغلق غدا السبت، حيث ضم المدرب كلا من:

ضمت القائمة كلا من : الهاني سليمان ، حسين تيمور ، رجب نبيل ، أحمد جمال ، فارس مجاهد ، أحمد أبوالفتوح ، محمد نادي ، محمد الترهوني ، إيدى إيمومو ، أحمد حمص ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، سلامه أحمد ، ناصر ماهر ، محمود حليم ، محمود فهمي ، رونالد وانجا ، شريف رضا ، أحمد مكي ، خالد محمد .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» النصر يتخطى التعاون ويستعيد صدارة الدوري السعودي
» حقيقة رحيل «ديسابر» عن تدريب بيراميدز
» مات حماره صعقًا.. منوفي يقدم بلاغًا في شركة الكهرباء
» «كهربا» يرد على تهئنة محمد أبوتريكة.. فماذا قال؟
» «صلاح» يُزين قائمة أفضل 11 لاعبًا بدوري الأبطال
» مفاجأة سارة.. تكاليف السفر بالكويت تنخفض 64%
» «كهربا» بعد توقيعه للأهلي: «الطيبون يفوزون في النهاية»
» مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي
» مقتل سعودي في مصر بطريقة بشعة
» رسالة تهئنة من «تريزيجيه» لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي
» طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة