  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس النواب

حد أدنى للقطاع الخاص.. مطلب عاجل.. هل يتم الاستجابة له؟

السفارة السعودية

السفارة السعودية تكشف لغز جريمة النزهة الجديدة بالقاهرة

أرشيفية

بسبب التحويل الإجباري.. باقات الإنترنت الجديد تثير زوبعة

رياح وأمطار ؤ

رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت

دواجن

«المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أرشيفية

تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة

الكويت

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة فورًا

الكونجرس

مفاجأة.. الكونجرس يصوت على عزل «ترامب»

الطفل صاحب فيديو التعذيب

القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

السيسي

«السيسي» يُهنئ «تبون» على فوزه برئاسة الجزائر

ليفربول ينجح في تجديد عقد «ميلنر» حتى 2022

الرياضة

ميلنر
ميلنر
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

#

ليستر سيتي يُمدد عقد مدربه حتى 2025

#

بعد طيبة.. مصر تعلن عن القمر الصناعي نايل سات 301

#

لبلوغ مونديال 2022.. الصين تجنس تسعة لاعبين!

المصريون

ليفربول

ميلنر

نجح مسئولو نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الجمعة، في تمديد تعاقدهم مع جيمس ميلنر لاعب خط وسط الفريق ومنتخب إنجلترا حتى عام 2022.

الجدير بالذكر أن نادى ليفربول الإنجليزى أعلن اليوم الجمعة تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى 2024 بعد النتائج المميزة التى يقدمها الريدز مع المدرب الألمانى.

وكان ميلنر قد انضم إلى صفوف ليفربول فى عام 2015 قادما من مانشستر سيتى فى صفقة انتقال حر، ومنذ انضمامه للريدز فى عام 2015، خاض ميلنر 198 مباراة مع ليفربول فى جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا، وشارك مع الفريق فى 21 مباراة هذا الموسم.

تحدث ميلنر فى تصريحات للموقع الرسمى لليفربول قائلا: "لقد كنت محظوظًا وتشرفت باللعب في هذا النادى منذ أربعة أعوام ونصف العام، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادى ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين هذا المدرب والموظفين المدربين وأن أكون جزءًا من هذا النادى".

وقال ميلنر: "من الواضح أن المدرب انتظر أن يوقع عقده الجديد قبل أن أوقع على عقدى، بحيث يجعلنى أشعر بأنى أكثر أهمية، ليفربول مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار فى التحسن".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة رحيل «ديسابر» عن تدريب بيراميدز
» مات حماره صعقًا.. منوفي يقدم بلاغًا في شركة الكهرباء
» «كهربا» يرد على تهئنة محمد أبوتريكة.. فماذا قال؟
» «صلاح» يُزين قائمة أفضل 11 لاعبًا بدوري الأبطال
» مفاجأة سارة.. تكاليف السفر بالكويت تنخفض 64%
» «كهربا» بعد توقيعه للأهلي: «الطيبون يفوزون في النهاية»
» مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي
» مقتل سعودي في مصر بطريقة بشعة
» رسالة تهئنة من «تريزيجيه» لـ«كهربا» بعد انتقاله للأهلي
» طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل
» مرتضى منصور يعلق على انتقال «كهربا» للأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة