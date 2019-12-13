» حقيقة رحيل «ديسابر» عن تدريب بيراميدز

13 ديسمبر 2019 - 09:12 م

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق من منصبه بعد الهزيمة أمام الزمالك في بطولة الدوري العام.

وأوضح «سعيد» في تصريحاته أن المدير الفني مستمر مع الفريق ويستعد حاليا للتحضير لاستكمال طموح الفريق في باقي مباريات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية أفريقية، مشددًا على أن المدرب يلقى كل الدعم منه ومن الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي رده حول إمكانية توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الزمالك، قال المدير الرياضي إنه شأن داخلي يخص الإدارة واللاعبين أنفسهم، وفي حال وجود قرارات يرغب النادي في الإعلان عنها، ستعلن في الوقت المناسب.