بالصور.. «أم كلثوم» على مسرح شباب العالم

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أم كلثوم على مسرح شباب العالم
أم كلثوم على مسرح شباب العالم
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أحمد سالم

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شرم الشيخ

ام كلثوم

مؤتمر الشباب

منتدي الشباب

مسرح شباب العالم

ظهرت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، على مسرح شباب العالم، بواسطة خاصية الـ"الهولوجرام"، في أغنية "أنت عمري"، حيث تفاعل الجمهور معها داخل قاعة مسرح شباب العالم، بتصفيق حاد وترديد كلمات الأغنية.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة مئات الشباب من مختلف جنسيات العالم، في شرم الشيخ.

انطلقت منذ قليل فعاليات مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي.

ورافق الرئيس أيضًا كلًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

وبدأت عروض المسرح من خلال مسرحية "محاكمة سانتا كلوز" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.

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