الزمالك يوضح موقف «شيكابالا» من مواجهة طلائع الجيش

13 ديسمبر 2019 - 09:39 م

كشف طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقف محمود عبد الرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق الأبيض، من المشاركة أمام طلائع الجيش.

وأكد أن اللاعب ما زال يعاني من الإصابة بنزلة برد حادة، وكان من المفترض أن يتواجد في ودية الفريق أمام فريق الشباب صباح اليوم، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وشدد على أن موقف اللاعب أصبح صعبا من اللحاق بالمواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش، وسوف يقوم الجهاز الطبي بمتابعة اللاعب خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للمباريات القادمة في بطولة الدوري العام.

يذكر أن شيكابالا غاب عن الفريق الأبيض في مواجهة الأمس أمام بيراميدز، بسبب إصابته بنزلة برد حادة.