» أسعار الذهب تشهد تفاوتًا كبيرًا في نهاية الأسبوع

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أسعار الذهب تشهد تراجعًا في نهاية اليوم

أسعار الذهب

مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بعد تراجعات أمس التي بلغت نحو 10 جنيهات لكل جرام.

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، سعر 662 جنيها للجرام، بحسب موقع "لإيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 662 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 757 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 567 جنيها.

سجل الجنيه الذهب سعر 5,296 جنيها.

سجل الأونصة سعر 23,529 جنيها.


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