  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

زميل صلاح يحذره: سنمر بأمر خطير جدًا اليوم

كهربا

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: كهربا مش هيلعب مع الأهلي

دعاء فاروق

تعليق ناري من دعاء فاروق على خلع صابرين وحلا شيحة للحجاب

فريق الأهلي

بالأسماء .. الراحلون عن الأهلي في يناير

الزمالك

نجم الزمالك ينشر صورة طفله بتيشيرت الأهلي ثم يحذفها بسرعة

محمد صلاح

هذا هو التفسير الوحيد لهدف صلاح المستحيل في سالزبورج

سد النهضة

انهيار "سد النهضة" سيمسح السودان من الخريطة

الجنسية المصرية

تعليق ناري لـ"أديب" على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تنفعل على الهواء لهذا السبب

صوفيا

روبوت يوجه نصائح هامة للحفاظ على البيانات الشخصية

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" على شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

آخر الأخبار

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

#

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

#

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

#

أول تعليق لـ"قرقاش" على قصف أرامكو السعودية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه مع منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، منوها أن هذا الأمر مطبق في عدد من الدول، حيث سيحدث ذلك تنشيط للسوق العقاري والاستثماري في مصر.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه ليس كل من يتقدم بطلب للحصول على جنسية المصرية سيحصل عليها، حيث سيكون هناك تدقيق، قائلا: "الأمر فيه فلترة للأمر، ومش هيجي واحد إسرائيلي يقولك عايز الجنسية".
وأضاف "أديب" أن مصر بها سوريون وعراقيون وسودانيون ولديهم قدرة مالية، ويمكنهم الحصول على الجنسية مقابل الاستثمارات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خناقة بين "الخطيب" وآيتن عامر بسبب كهربا
» سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لـ"كهربا"
» «المصريون» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
» الإمارات: جميع المنتجات بأسواقنا مطابقة للمواصفات
» واشنطن تهدد إيران برد "حاسم" إذا فعلت هذا الأمر
» رياح وأمطار.. «الأرصاد» تعلن طقس السبت
» تاريخ الرؤساء الأمريكيين مع العزل والاستقالة
» أستاذ أمراض الكبد: مصر رائدة عالميا في علاج فيروس «سي»
» مقدمة مؤثرة لـ"أديب" بسبب رحيل مخرج برنامجه
» أسعار الذهب تشهد تفاوتًا كبيرًا في نهاية الأسبوع
» القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة